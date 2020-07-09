خارجية «الوفاق» ترد على تصريحات وزير الخارجية الروسي

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بياناً اليوم الخميس، بشأن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماعه مع وزراء خارجية مصر والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا.

وقالت الوزارة إنها تابعت تصريحات لافروف التي أشار فيها إلى عدم رغبة حكومة الوفاق الوطني في التوقيع على وقف إطلاق النار وسعيها للحل العسكري النهائي.

وأكدت وزارة الخارجية أن حكومة الوفاق لطالما سعت ودعت إلى الحل السلمي عبر المفاوضات.

كما ذكّرَ البيان وزير الخارجية الروسي بأن المبادرة الروسية التركية تم التوقيع عليها من قِبل حكومة الوفاق في موسكو تحديداً في حين رفض حفتر التوقيع وغادر في موقف كان محرجاً لروسيا قبل غيرها.

وذكرت الوزارة أيضاً بترحيب حكومة الوفاق بمخرجات برلين والعمل على إنجاحها بل ساهمت بإيجابية في لقاءات 5+5 وهي إحدى مسارات برلين ومعنية بالمسار العسكري في الوقت الذي خرقت فيه قوات حفتر تلك المخرجات، هذا عدا انتهاكها لعديد الدعوات سواء من البعثة الأممية أو بعض الدول، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “إن حكومة الوفاق الوطني آمنت منذ توليها زمام الأمور ودخولها العاصمة طرابلس بالسلام والوفاق وذهبت في سبيل ذلك إلى عديد اللقاءات من باريس إلى باليرمو إلى أبوظبي وغيرها”.

ونوهت خارجية الوفاق بأنها ليست بحاجة لتذكير وزير الخارجية الروسي بأن عدوان حفتر جاء بعد 10 أيام فقط من استعداد الأطراف الليبية للذهاب إلى مؤتمر غدامس برعاية أممية وهو ما يعني بوضوح أن المعتدي لا يسعى للسلام ولا لحل سياسي بقدر ما يتحين الفرص للانقلاب على الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم وتعترف بها موسكو تحديداً.

هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، إن حفتر لم يوقع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو يناير الماضي، لاعتقاده حينها أن موقفه على الأرض هو الأقوى.

وأضاف لافروف في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، أن حفتر مستعد حاليا لتوقيع اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى أنه رغم إعلان جميع الأطراف أنه لا حل عسكريا للصراع الليبي، إلا أن ذلك لم يترجم بعد إلى خطوات عملية، وفق قوله.