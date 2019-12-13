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خارجية «الوفاق» تنفي انحياز موظفي السفارة الليبية بالقاهرة للحكومة المؤقتة

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 ديسمبر 2019 - 16:34
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المجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطها أي علاقة وظيفية معها. [إدارة الإعلام الخارجي]
نفى مكتب الإعلام بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، صحة البيان الذي تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يشير إلى أن موظفي السفارة الليبية في القاهرة انحازوا للحكومة الليبية المؤقتة.

وأكدت مكتب الإعلام، الجمعة، أن هذا البيان مزور ويحمل ختمًا مزورًا وأن من كتب وأعلن هذا البيان هم مجموعة اقتحمت السفارة في محاولة منها للابتزاز والحصول على المال.

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وأوضح أن هذه المجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطها أي علاقة وظيفية معها.

من جهتها أكدت السفارة الليبية في القاهرة أن العمل جار على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة الأمنية لتأمين مقر السفارة لإيقاف هذه التجاوزات.

وودعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتثبت من الأخبار المنشورة من مصادرها.

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