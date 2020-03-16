خارجية «الوفاق» تُؤكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا وسط الجاليات الليبية

وزارة الخارجية شكلت لجنة أزمة لمتابعة تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد. [إدارة الإعلام الخارجي]

أعلن وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمود التليسي، أن البعثات الدبلوماسية الليبية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسط أفراد الجالية الليبية.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوكيل قوله، إن هذا الإعلان يأتي بعد التواصل المباشر والمستمر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية، واللجان المشكلة داخل هذه البعثات لمتابعة أوضاع المواطنين وتطورات الأوضاع داخل البلدان التي أعلن فيها تفشي الفيروس.

كما اطلع الوكيل على الخطوات المتخذة من قِبل تلك البعثات والآليات المتبعة لضمان وصول المساعدات الطبية اللازمة لمن يحتاجها.

يُشار إلى وزارة الخارجية شكلت لجنة أزمة لمتابعة تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة برئاسة وكيل الشؤون الفنية محمود التليسي ووكيل الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة حمزة العوكلي.

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