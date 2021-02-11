خارجية «الوفاق» تُتابع نشاطات المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

التقى وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الشؤون الفنية، بمقر الوزارة في طرابلس، اليوم الخميس، مع فيدريكو صودا مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد صودا نبذة عن نشاطات مكتب المنظمة بليبيا للوكيل.

من جانبه أكد الوكيل على انفتاح وزارة الخارجية للتعاون مع مکتب المنظمة واستعداده لتذليل الصعاب التي قد تعترض عمل المنظمة، وضرورة أن تقوم الأخيرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في كافة البرامج التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع القطاعات المختلفة في ليبيا.