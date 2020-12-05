خارجية «الوفاق» تُحذّر من استقاء أخبارها من مواقع وصفحات مزورة

نفى مكتب الإعلام بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، وجود أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تخص وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.

وأفاد المكتب بأن كل ما هو منشور باسم الوزير عبارة عن صفحات مزورة تنتحل شخصيته وأن المكتب يُحذر من اتخاذها مصدرا للأخبار أو غير ذلك.

كما أكد المكتب أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لإغلاق هذه الصفحات ومعرفة من يقف وراءها.

وطالب مكتب الإعلام كافة الإعلاميين والناشطين والصحفيين ألا يعتدوا بأي أخبار أو غير ذلك تنشرها هذه الصفحات وأن يتحصلوا على الأخبار من مصادرها المعتمدة لدى الوزارة.