خارجية «الوفاق» تُرحب بمخرجات قمة المُصالحة الخليجية

رحب وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، بمخرجات قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت يوم أمس الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تصريح صحفي نشرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء.

وأشار الوزير إلى أن التوقيع على اتفاق التضامن والاستقرار والمصالحة الخليجية سيُحقق أمن واستقرار دول المنطقة ويسهم في وحدة الصف الخليجي ويُعزز التضامن والعمل العربي المشترك.

وقال سيالة: “إذ نبارك للأخوة الأشقاء هذا الأنجاز الهام، ونرحب بما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية من تأكيد على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ورفض التدخلات الخارجية”.

وأضاف: “أملنا كبير في أن يكون لإنجاز هذه المصالحة الأثر الإيجابي على مختلف جهود السلام في ليبيا، وأن تسهم في إنهاء كافة التدخلات السلبية في الشأن الليبي، بما يُحقق لبلادنا وللمنطقة الأمن والاستقرار المنشود”.

واختتم الوزير بالقول: “ولا يفوتنا أن نثمن عالياً دور وجهود الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تواصلت من بعده بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كما نشيد بحكمة الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر التي اسهمت في التوصل لرأب صدع البيت الخليجي الواحد”.