خارجية «الوفاق» تُطالب الداخلية الإيعاز بفتح المعابر البرية والجوية مع تونس

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الإيعاز بفتح المعابر البرية والجوية مع تونس.

جاء ذلك في خطاب لمدير مكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، موجه إلى مدير مكتب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، طالعته “عين ليبيا”.

وأفاد الخطاب بأنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على البروتوكل الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين واستئناف التبادل التجاري وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية، والذي جاء نتيجة للزيارة التي قام بها وفد الجانب الليبي إلى تونس برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.

وطالبت الخارجية الإيعاز للجهات التابعة لوزارة الداخلية بفتح المعابر البرية والجوية الواقعة تحت إشرافها وذلك صباح يوم السبت القادم.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الشهر الماضي، بوجود اتفاق مبدئي بين اللجنة الليبية التونسية المشتركة، على إعادة فتح الحدود بين البلدين مع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين الشقيقتين.

وعقد الوفد الليبي برئاسة وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية محمود التليسي وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة، في مقر وزارة الخارجية التونسية، اجتماعا ثنائيا مع نظيره التونسي.

وناقش الاجتماع المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين.

وتم الاتفاق مبدئيًا على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

وإلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية، التقى وكيل الشؤون الفنية بالوزارة بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين الشقيقين.