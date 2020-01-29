خارجية «الوفاق» تُوعز للمواطنين الليبيين بعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى

شددت الخارجية على المواطنين الموجودين بالصين بأن يتوخوا الحيطة والحذر. [إدارة الإعلام الخارجي]

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، من المواطنين الليبيين عدم السفر إلى جمهورية الصين إلا للضرورة القصوى.

كما طلبت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الأربعاء، من المواطنين الليبيين تأجيل سفرهم هذه الفترة إذا أمكن ذلك إلى الصين.

وشددت الخارجية على المواطنين الموجودين بالصين بأن يتوخوا الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المزدحمة للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الصحية الصينية، الأربعاء، تسجيل 26 وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا” الجديد، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 132 وفاة و5974 إصابة مثبتة في البر الصيني، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

كما قامت كل من الولايات المتحدة واليابان بإجلاء المئات من رعاياهما من مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس “كورونا” الجديد، وسط الصين.