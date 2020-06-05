خارجية الوفاق: سنُقاضي الدول الداعمة لحفتر على ما ارتكبوه من جرائم

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على ضرورة بسط حكومة الوفاق الوطني سيطرتها الأمنية على كامل التراب الليبي لإدارة العملية السياسية بعيدا عن تهديدات السلاح.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الناطق باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي قوله: “نُذكّر الدول الداعمة للعدوان بفداحة جرمهم وخطأ حساباتهم ورهانهم الخاسر وأن شعبنا لن يقبل بعودة الدكتاتورية”.

وأضاف: “كذبة محاربة الإرهاب في العاصمة لم تعد تنطلي على أحد فجيشنا كان أول من دحر الإرهاب في سرت وكافة المدن الليبية”.

وتابع متحدث الخارجية يقول: “وزارة الخارجية تؤكد أنها ستتابع مقاضاة الدول الداعمة لحفتر على ما ارتكبته من جرائم ضد الليبيين”.