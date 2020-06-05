خارجية الوفاق: سنُقاضي الدول الداعمة لحفتر على ما ارتكبوه من جرائم

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على ضرورة بسط حكومة الوفاق الوطني سيطرتها الأمنية على كامل التراب الليبي لإدارة العملية السياسية بعيدا عن تهديدات السلاح.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الناطق باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي قوله: “نُذكّر الدول الداعمة للعدوان بفداحة جرمهم وخطأ حساباتهم ورهانهم الخاسر وأن شعبنا لن يقبل بعودة الدكتاتورية”.
وأضاف: “كذبة محاربة الإرهاب في العاصمة لم تعد تنطلي على أحد فجيشنا كان أول من دحر الإرهاب في سرت وكافة المدن الليبية”.
وتابع متحدث الخارجية يقول: “وزارة الخارجية تؤكد أنها ستتابع مقاضاة الدول الداعمة لحفتر على ما ارتكبته من جرائم ضد الليبيين”.
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