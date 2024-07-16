خارجية «حكومة حماد» تتسلم ملفات الملحقين الدبلوماسيين

قدمت لجنة قبول ملفات المتقدمين لدورة الملحقين الدبلوماسيين، المشكلة بقرار وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عبدالهادي الحويج، تقريرها النهائي حول استعداداتها لانطلاق الامتحان التحريري للمتقدمين لدورة الملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية.

وأعلنت اللجنة، في تقريرها، إعداد القائمة النهائية للمتقدمين، التي ضمت 591 متقدماً، وتجهيز أرقام الجلوس والأرقام السرية لجميع المتقدمين الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة لدخول الامتحان التحريري.

وأشارت اللجنة إلى أنها قامت بإعادة تجهيز 19 قاعة امتحان، وكلفت 38 موظفاً من موظفي المعهد ومكتب بنغازي للإشراف على الامتحان التحريري، وتم إصدار بطاقات تعريفية لأعضاء اللجنة والمراقبين.

كما تم توفير 1500 نموذج إجابة خاص بالامتحان التحريري.

وشملت الأعمال المنجزة أيضاً ختم 600 نموذج إجابة بالختم الخاص بالمعهد الدبلوماسي، وإعداد نماذج توقيع للمراقبين والمتقدمين لضمان سير عملية الامتحان بشكل منظم ودقيق.