خارجية «حكومة حماد» تستقبل بعثة إيطالية لتعزيز التعاون الأثري

استقبل مدير مراسم الجبل الأخضر بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، رفقة مدير مكتب آثار شحات، بعثة إيطالية من جامعة كمبانيا برئاسة البروفيسورة سيرينيلا انسولي والوفد المرافق لها، في مطار الأبرق الدولي.

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية، من خلال الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال الآثار.

ومن المقرر أن تقوم البعثة بزيارة عمل إلى مدينة شحات الأثرية، ومكتب آثار شحات؛ للاطلاع على المواقع الأثرية، والبحث عن سُبل تطويرها وحمايتها.