خارطة «المكعب الأصفر» تتوسع.. دبابات إسرائيل تتوغل في عمق دير البلح!

شهدت منطقة شرق دير البلح وسط قطاع غزة تطورات ميدانية جديدة، بعد تقدم آليات إسرائيلية وتجاوزها الساتر الترابي، بالتزامن مع توسيع نطاق انتشارها عبر وضع ما يعرف بـ”المكعب الأصفر” في عدد من النقاط الحيوية بالمنطقة.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية وضعت مكعبًا إسمنتيًا عند تقاطع شارع السلطاني مع شارع مصنع الدواء بالقرب من مطحنة بن سعيد، إضافة إلى وضع مكعب آخر عند تقاطع شارع الرن مع شارع السلطاني بجوار مسجد الريان.

ووفق المعطيات الميدانية، دخل شارع السلطاني ضمن نطاق ما يعرف بـ”المنطقة الصفراء”، ابتداءً من منزل الأستاذ عطا أبو غليبة شمالًا وصولًا إلى شارع كيسوفيم جنوبًا.

وتسبب هذا التطور، بحسب المعطيات المحلية، في نزوح عشرات الأسر الفلسطينية من عشائر بن سعيد، وأبو غرابة، وأبو بليمة، وأبو غليبة، بعد دخول منازلهم وممتلكاتهم ضمن نطاق الخطر المباشر، إضافة إلى تأثيرات على حركة التنقل عبر شارع السلطاني، الذي يُعد أحد المحاور الحيوية في المنطقة.

وفي تطورات متصلة، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل ما لا يقل عن 14 فلسطينيًا نتيجة القصف والاستهدافات الإسرائيلية خلال يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النصيرات وسط القطاع، أسفرت عن مقتل 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة 20 آخرين، خلال مشاركتهم في تشييع جنازة شخص قُتل في غارة إسرائيلية سابقة.

وأضافت المصادر أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت منذ فجر الجمعة 12 قتيلًا و37 مصابًا جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتفرقة في مناطق مختلفة من القطاع.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 1100 شخص منذ الهجمات الإسرائيلية التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وكانت مصادر طبية في القطاع أعلنت الخميس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,250 قتيلًا، إضافة إلى 173,751 مصابًا.

وتأتي التطورات في شرق دير البلح في ظل استمرار العمليات العسكرية والتحركات الميدانية داخل قطاع غزة، حيث تشهد مناطق عدة تغيرات في خطوط الانتشار، بالتزامن مع استمرار الأزمة الإنسانية واتساع حركة النزوح الداخلي للسكان.

وتكتسب دير البلح أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي في وسط قطاع غزة، وارتباطها بمحاور تنقل رئيسية تربط مناطق شمال القطاع بجنوبه، ما جعلها من المناطق المؤثرة في مسار العمليات العسكرية وحركة السكان خلال الحرب.

وتُعد دير البلح من أبرز المناطق التي شهدت تغيرات ميدانية خلال الحرب على غزة، نظرًا لوقوعها في موقع متوسط داخل القطاع واحتوائها على طرق رئيسية تستخدم للتنقل بين مناطق مختلفة.

كما أدى استمرار العمليات العسكرية إلى تغيرات متكررة في مناطق الانتشار، ما انعكس على حركة السكان والظروف الإنسانية.