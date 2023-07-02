أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن مجلسي الدولة والنواب سيصدران الأسبوع المقبل خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات.

وقال المشري في تصريح لقناة “العربية”، إن خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين اتخابية، مشيرا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات سيكون منتصف مارس القادم.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتا إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

يأتي ذلك في حين، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء الماضي، أن البلاد وصلت إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات، وأن انتهاء لجنة 6+6 من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات فرصة لا يجدر تفويتها.

وأضح باتيلي أن الوضع الراهن في ليبيا لم يعد محتملا، مؤكدا التزامه بممارسة دوره في تسهيل الحوار بين جميع الأطراف.

كما دعا المبعوث الأممي القادة الليبيين للتوصل لقرارات يقبلها الجميع حول قوانين الانتخابات، وطالبهم بالتحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين.