خارطة طريق جديدة نحو الانتخابات.. حكومة جديدة ببصمة النواب والدّولة

تحصّلت شبكة «عين ليبيا» على نسخة من خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والتي تقضي بتشكيل حكومة موحدة.

وسيقدّم رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة خارطة الطريق التي جرى اقتراحها إلى مجلسيهما لاعتمادها، وبدء تنفيذها لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وبحسب خارطة الطريق سيُحدّد موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوما «8 أشهر» منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة «6+6».

وتنص الخارطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.

ويشترط حصول المترشح على تزكية 15 نائبا و15 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، على أن يصوت المترشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين.

ووفقا لخارطة الطريق سيكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه عندها تشكل حكومته خلال 20 يوما من تكليفه.