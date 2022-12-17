خاص: «أبوعجيلة مسعود» لا يحمل الجنسية التونسية

أفاد مصدر حكومي تونسي رفيع المستوى لـ«عين ليبيا»، بأن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود لا يحمل الجنسية التونسية.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المواطن أبوعجيلة مسعود المحتجز حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية على ذمة قضية لوكربي، يحمل الجنسية التونسية.

في غذون ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنّهم لن يسمحوا بإعادة فتح ملف قضية لوكربي من جديد، وأنه يجب التفريق بين مسؤولية الدولة وبين المسار الجنائي الفردي.

وذكر الدبيبة في كلمة مرئية، أنّ ملف مسؤولية الدولة الليبية أقفل بالمليارات التي دفعها النظام السابق من أموال الليبيين، وأنّ المسار الجنائي مرتبط بالمتهم أبوعجيلة مسعود أحد العناصر المخططة الذي صنع القنبلة ودسها بين المسافرين.

وتابع الدبيبة أنّ البعض أصبح يدافع عن متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحا بريئا في عملية واحدة، مشيرا إلى أنّه يحمل الجنسية التونسية والليبية ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول الدولي، وفق قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال البيت الأبيض إنّ محاكمة المتهم بصناعة القنبلة المستخدمة في حادثة لوكربي أبوعجيلة مسعود تعكس الالتزام الثابت للولايات المتحدة بمحاسبة من يلحق الأذى بالأميركيين.

وذكر البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة احتجزت أبوعجيلة مسعود بشكل قانوني، مؤكدا التزام إدارة بايدن بفرض سيادة القانون.