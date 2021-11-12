خاص: إضراب مرتقب لعمّال الكهرباء في مختلف مدن ليبيا

قال عضو النقابة العامة لعمّال الشركة العامّة للكهرباء عبدالله عكاشة لـ«عين ليبيا»، إنّ العمّال سيدخلون الاثنين القادم في إضراب جزئي من الساعة 8 صباحا الى 12 ظهرا.

واوضح عكاشة في تصريحه، أنّ الدخول في إضراب جزئي سيؤثر على وضع الشبكة وسينقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد، مشيرا إلى انّه جرى استثناء المستشفيات ومفوضية الانتخابات من هذه المسألة.

وأردف عكاشة، انّ الشركة العامة للكهرباء والحكومات السابقة والحالية هم من اجبرو العمّال على اتخاذ هذه الإجراءات، مضيفا أنّ حقوق العمّال ضائعة.

وافاد عكاشة، بعدم وجود تأمين صحي، او ملابس وقائية للعمّال اثناء تأدية أعمالهم، إضافة إلى عدم إعطاء العمّال حقوقهم المادية من مكافآت ومزايا.

وكشف عكاشة، أّن من بين الحقوق الضائعة، عدم صرف مبالغ مالية في الأعياد لأسر ضحايا العمال الذين يتوفون أثناء اداء أعمالهم، وهو منصوص عليه في القانون.