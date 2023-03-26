خاص: اجتماع عسكري موسع في طرابلس

أفاد مصدر لـ«عين ليبيا»، بأن العاصمة طرابلس ستحتضن اجتماعاً اليوم الأحد، يضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري، وبإشراف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

ونوه المصدر إلى أنه من المنتظر أن يُسفر عن الاجتماع تشكيل قوة عسكرية مشتركة من شرق البلاد وغربها لإرسالها إلى الجنوب الليبي لتأمين الحقول النفطية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، عن معلومات تتحدث عن نية إنشاء قوة مشتركة بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية لإرسالها إلى الجنوب.

وذكرت “نوفا” أن الفكرة المبدئية تقوم على إنشاء ثلاث كتائب عسكرية من الغرب والشرق والجنوب، تكون مهمتها التدخل في المنطقة الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن قائد هذه المجموعة سيكون مسؤولا أمام رئيس الأركان العامة محمد الحداد ونظيره في المنطقة الشرقية عبد الرزاق الناظوري.

وأوضحت “نوفا” أنّه جرت مناقشة هذا المقترح في اجتماع “مجموعة العمل الأمنية” حول ليبيا بتونس، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تعتبر حاسمة، وأن إعادة توحيد الجيش ستسهم في تحسين الوضع في الجنوب، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة تصطدم بالعديد من الصعوبات على الأرض، من الخلافات المتعلقة بتسلسل القيادة إلى مشكلة المعدات العسكرية.

ونقلت “نوفا” عن مصادر مطلعة في الاجتماع، أنّ الأطراف الحاضرة طالبت بأن يقوم المجتمع الدولي بتسليح الكتائب الثلاث، إلا أنّ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة يُشكل عائقاً.