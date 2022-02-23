خاص: استئناف طرابلس ترجئ النظر في اتفاقية وزارة المرأة والأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين

أفاد مصدر أنّ محكمة استئناف طرابلس قضت في الشق المستعجل بوقف القرار المطعون فيه بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين.

وأوضح المصدر لـ«عين ليبيا» أنّ محكمة استئناف طرابلس أرجأت الفصل في موضوع الاتفاقية، مشيرا إلى أنّ المحكمة أمرت بإحالة الطعن للتحضير.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال وقّعت في أكتوبر الماضي، على مذكرة تفاهم مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن في ليبيا.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي حينها خبرًا مفاده توقيع وزيرة الدولة لشؤون المراة حورية الطورمال على وثيقة «سيداو» المخالفة للشريعة والأعراف الليبية منها السماح للمرأة بالتعدد والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وذكر مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا آنذك، أنّ مذكرة التفاهم الموقعة فيما بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية وبعثة منظمة الأمم المتّحدة للمرأة في ليبيا، لا تتعارض مع التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ولا تمس بالقيم الدينية والاجتماعية والوطنية للمجتمع الليبي.