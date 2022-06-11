خاص: استعدادا لاستئناف اجتماعاتهما.. وفدا النواب والدولة يصلون القاهرة

أفاد عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي بوصول لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى القاهرة لاستئناف اجتماعات اللجنة غدا الأحد

وذكر حويلي في تصريح لـ”عين ليبيا” أنّ بعثة الأمم المتحدة لديها خطة بديلة وجاهزة، في حال فشلت اجتماعات القاهرة ولكن من الصعب تنفيذها كون مجلس الأمن يشهد انقاساما واضحا حول الوضع الليبي.

وتابع عضور المجلس الأعلى للدولة أنّ خطة البعثة تتضمن إشراك المجلس الرئاسي في إصدار التشريعات الانتخابية والعمل عليها كخطة بديلة.

الجدير بالذكر أنّه في 21 يونيو الجاري تنتهي مدة خارطة الطريق المتفق عليه في ملتقى جنيف والتي تشكّل بموجبها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.