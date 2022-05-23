خاص: استقالة جماعية من لجنة عودة الأمانة المُكلفة من حكومة «الدبيبة»

قال عضو لجنة عودة الأمانة المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية سامي الأطرش، إنه مع أربعة من أعضاء لجنة عودة الأمانة للشعب، قدموا استقالاتهم بسبب عدم جدية الحكومة في دعم اللجنة لإجراء الانتخابات.

الأطرش وفي تصريح لشبكة “عين ليبيا”، ذكر أنهم حاولوا إعادة الشرعية للشعب الليبي ومعالجة الأزمة من كل جوانبها، ولكن القرار كان يتعلق بمراجعة القوانين فقط وهو غير كاف، وأن هذا ليس كل ما تطلبه عملية الانتخابات.

وبيّن الأطرش أن الحكومة لم تقدم للجنة أي تسهيلات فعلية من الجانب اللوجستي من قِبل الحكومة، وهي غير جادة لتفعيل عمل اللجنة بكل حيادية واستقلالية عن السلطة التنفيذية.

وتابع الأطرش أن معظم أعضاء اللجنة مقيمون في الخارج وهم ليسوا أكفاء وغير قادرين على العطاء والتفاعل والعمل مع العملية الانتخابية.