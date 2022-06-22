خاص: الأحد المقبل.. مطارات بنغازي ومصراتة وسبها على موعد مع إضراب موظفي المناولة

أعلن موظفوا الشركة الليبية للخدمات الأرضية الدخول في إضراب في مطارات مصراتة وبنازي وسبها بدءا من يوم الأحد القادم.

وقال رئيس نقابة مطار سبها عبدالحيم حيين إنّ موظفي شركة المناولة في مطارات سبها وبنغازي ومصراتة سبدخلون في إضراب مفتوح بدءا من يوم الأحد، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أكثر من 26 شهر.

وذكر حيين لـ”عين ليبيا” أنّ الإضراب سينتج عنه توقف رحلات الخطوط الإفريقية والليبية وبالتالي ستتأثر رحلات حجاج بيت الله الحرام، موضحا أنّ موظفو الشركة يقدمون خدمات المناولة للخطوط الإفريقية والليبية وهم يتبعون الشركة القابضة للطيران التابعة لوزارة المواصلات.

وتابع حيين، أن موظفي شركة المناولة الليبية يقدمون خدماتهم للمطارات دون مقابل منذ أكثر من عامين، موضحا أنه عقب أيام سيدخل موسم الحج ومن بعده عيد الأضحى، فكيف سيتصرف الموظفون مع هذه المناسبات ومرتباتهم متوقفة.

من جانبه، بيّن رئيس نقابة مطار مصراتة لـ”عين ليبيا”، أنّهم اجتمعو مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة السبت الماضي، وتعهّد بصرف المرتبات والاجتماع مع الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة في نفس الأسبوع لصرف المرتبات ولكنه في الحقيقة أخلف وعده.