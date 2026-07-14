خاص: الأهلي طرابلس يحسم صفقة جان كلود.. ضربة قوية في سوق الانتقالات

في خطوة تؤكد نوايا الأهلي طرابلس في بناء فريق قادر على المنافسة على جميع الأصعدة، نجحت إدارة النادي في حسم التعاقد مع اللاعب البوروندي جان كلود، قادمًا من صفوف الهلال السوداني، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر خاصة لشبكة “عين ليبيا”.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الشبكة، فإن المفاوضات بين الأطراف المعنية شهدت تطورات متسارعة خلال الأيام الماضية، قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية، حيث تم الاتفاق على كافة البنود المتعلقة بالصفقة، ليصبح اللاعب على أعتاب ارتداء قميص “الزعيم” في واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الحالية.

وجاء تحرك الأهلي طرابلس بعد متابعة فنية دقيقة للاعب، الذي قدم مستويات مميزة مع الهلال السوداني، ولفت الأنظار بقدراته الفنية العالية، سواء في صناعة اللعب أو التحرك بين الخطوط أو المساهمة الهجومية، إلى جانب امتلاكه شخصية قوية داخل الملعب رغم صغر سنه، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية داخل القارة الأفريقية.

وترى إدارة الأهلي طرابلس أن التعاقد مع جان كلود يمثل إضافة نوعية للمشروع الرياضي الذي يعمل النادي على بنائه، خاصة مع الاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة، والتي تتطلب وجود قائمة تضم عناصر تمتلك الجودة والخبرة والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وأكدت المصادر أن إدارة النادي تعاملت مع ملف الصفقة بسرية كبيرة، حفاظًا على سير المفاوضات، في ظل وجود اهتمام من أكثر من نادٍ بالحصول على خدمات اللاعب، قبل أن تنجح في الوصول إلى اتفاق نهائي يحسم انتقاله إلى صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب خلال الفترة القريبة المقبلة لاستكمال الإجراءات الرسمية، والخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام وجماهير النادي.

وتعكس هذه الصفقة حجم الطموحات التي يحملها الأهلي طرابلس قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ تواصل الإدارة العمل على تدعيم مختلف المراكز بعناصر قادرة على رفع مستوى الفريق، في إطار السعي لاستعادة الألقاب المحلية، والظهور بصورة قوية في المنافسات القارية.

وبانتظار الإعلان الرسمي، تبدو جماهير الأهلي طرابلس متفائلة بأن يكون جان كلود أحد أبرز نجوم الفريق في المرحلة المقبلة، وأن يشكل إضافة حقيقية لمنظومة “الزعيم”، في موسم يأمل فيه النادي تحقيق إنجازات تليق بتاريخه ومكانته في الكرة الليبية.