خاص: الأيام المقبلة.. تحضيرات لزيارة وفد تركي قطري رفيع المستوى إلى بنغازي

كشفت مصادر خاصة من داخل رئاسة مجلس النواب عن زيارة مرتقبة لنائب الرئيس التركي ووزير الخارجية القطري إلى بنغازي الأيام المقبلة.

و٫كرت المصادر لشبكة “عين ليبيا” أنّ زيارة الوفد التركي القطري إلى بنغازي ستتبعها زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى آنقرة للقاء المسؤولين الآتراك، في أعقاب الدعوة التي وجهّها الرئيس رجب طيب أردغاون، إلى رئيسا مجلسا النواب والأعلى للدولة.

وكان موقع أفريكا أنتيلجينس؛ كشف عن عزم تركيا استضافة اجتماع موسع بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة وممثلي عن الدول الرئيسية المنخرطة في أزمة ليبيا، في 21 يوليو الجاري.

ووفقا للموقع الفرنسي الاستخباراتي؛ فإنّ الهدف الرئيسي من الاجتماع هو اتخاذ قرار في ملف السلطة التنفيذية بين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا.

وأشار موقع أفريكا أنتيلجينس إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى من خلال هذا الاجتماع إلى استعادة المبادرة في الأزمة الليبية، بحسب الموقع.