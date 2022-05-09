خاص: الخطوط الليبية تنفي مسؤوليتها على تكدس المعتمرين في مطار الأردن

قال مدير مكتب الإعلام الخطوط الجوية الليبية صابر التير إنّ ليس لديهم علاقة بالجدل الذي أثير على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الرحلة رقم 2831 المتجهة من عمّان بالأردن إلى مطار معيتيقة الدولي، والمعنية بترك مسافرين ينتظرون ساعات طويلة في مطار عمّان.

وأوضح التير لـ«عين ليبيا» أنّ وكالة الأسفار المعنية لديها ركاب على نفس رحلة الترانزيت جدة – عمان معيتيقة، وتبيّن لنا اختلاف موعد هذه الرحلة وتأخرها، والتي كان على متنها ركاب جدة المعتمرون.

وأشار التير إلى إضطرار اضطرت شركة الخطوط الجوية الليبية إلى تأخير الرحلة أكثر من ساعتين على موعد الإقلاع للعودة بالركاب القادمين من جدة.

وتابع مدير مكتب الإعلام الخطوط الجوية الليبية أنّ موعد الرحلة من البداية لم يكن واضحاً للخطوط الليبية، وكان هناك مسافرون من كبار السن والمرضى.