خاص: الداخلية بصدد تعيين موالين لحفتر في مناصب عليا

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، بأن وزير الداخلية عميد خالد مازن، سيقوم بتعيين شخصيات موالية لخيفة حفتر، في منصاب أمنية عليا بالوزارة.

وأفادت المصادر لـ”عين ليبيا”، بأن الوزير يتجه في الأيام المقبلة إلى إصدار قرار بعزل رئيس مصلحة الأحوال المدنية الحالي محمد بالتمر، وتعيين العميد عادل عبد العزيز العرفي المعروف بولائه لخليفة حفتر بدلا عنه.

وشغل العرفي إبان الانقسام الحكومي في البلاد منصب وكيل وزارة الداخلية في حكومة عبد الله الثني غير المعترف بها دوليا، كما شغل مناصب أمنية عدة في جهاز الأمن الداخلي للنظام السابق خلال عامي 1994 و1995 من أبرزها قيادته لمكتب التحقيق الجنائي والسياسي وقسم مكافحة الزندقة.

وقالت المصادر إن عادل عبد العزيز طلب من وزير الداخلية خلال لقاء معه في طرابلس، بتعيينه رئيسا لمصلحة الجوازات على مستوى ليبيا إلا أن الوزير أبلغه أنه ينوي تعيينه رئيسا لمصلحة الأحوال المدنية فقَبِل ذلك.

وذكرت المصادر أن العرفي أبلغ رئيس مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي أسامة الدرسي، وقيادات أمنية في المنطقة الشرقية بقرب توليه رئاسة مصلحة الأحوال المدنية في الأيام المقبلة.

كما كشفت المصادر النقاب عن تأكيد خالد مازن لقادة أمنيين في وزارته أنه ينوي إصدار قرارات بتعيين ضباط موالين لحفتر التقاهم في طرابلس الأيام الماضية، في مناصب أمنية بارزة، من أبرزهم العميد صلاح الخفيفي الذي سيُعَيّنُ قائدا لجهاز الدعم المركزي على مستوى ليبيا.

وستشمل هذه القرارات أيضاً، بحسب المصادر، تعيين مدير أمن مدينة طبرق حاليا العميد خالد البسطة قائدا لجهاز الدعم المركزي في المنطقة الشرقية.

وشغل البسطة الذي عُرف بولائه لحفتر في وقت سابق مناصب أمنية عدة منها قيادته لمديرية أمن مدينة البيضاء بضغوطات قبلية وصلت حينها إلى التهديد بإغلاق المديرية إذا لم يتم تعيين البسطة قائدا لها.