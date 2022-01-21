خاص: الداخلية تُحذر من وقوع هجمات إرهابية تستهدف تجمعات بشرية

أفاد مصدر خاص من وزارة الداخلية بتحذير الوزارة من وقوع هجمات إرهابية قد تستهدف التجمعات البشرية والمنشآت العامة والخاصة والمقار الأمنية بعد ورود معلومات خاصة للوزارة.

وأوضح المصدر لـ«عين ليبيا» أنّ وزير الداخلية اللواء خالد مازن أعطى تعليماته التي تقضي باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ورفع درجة الحس الأمني أثناء العمل.

وكشف المصدر أنّ الوزير دعا الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الحراسة على المقرات الأمنية والمرافق الحيوية، إضافة إلى مراقبة الجاليات الأجنبية الموجة في البلاد.

وتابع المصدر أنّ الوزير شدّد على جميع الأجهزة الأمنية أن تتعاون جميعا فيما بينها والإبلاغ عن أي طارئ.