خاص: السراج رئيسًا للمجلس الرئاسي والكيخيا رئيسًا للوزراء

أكد مصدر لـ”عين ليبيا” أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي قد أصبحوا على مقربة من اتخاذ القرار المناسب في هذه المرحلة بإبقاء فائز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي على أن يتم اختيار عضوين آخرين من المنطقة الشرقية والجنوبية، وأن يكون الدكتور معين الكيخيا رئيسا للوزراء.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن عقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اجتماعاً تشاورياً يوم الخميس، لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.

وأفادت البعثة في بيان الجمعة، بأن الاجتماع جاء بغية الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات بحسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي.

وعبرت الممثلة الخاصة وليامز عن امتنانها للمناقشات البناءة والتي اتسمت بالجدية وبدرجة عالية من الوعي للوضع الملح، رغم التباين في وجهات النظر.

وقالت وليامز: “استمعت اليوم للعديد منكم يشددون على ضرورة الإسراع في المضي قدماً، وهذا أمر إيجابي جداً”.

وأكدت أن الأمر بأيدي الليبيين أنفسهم وأن عليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة لتحقيق تقدم ملموس من شأنه أن يعيد الأمل لدى الشعب الليبي في العملية السياسية الحالية.

وانطلاقاً من التزام البعثة بإتاحة فرص متساوية لكافة أعضاء الملتقى، سوف تقوم البعثة بالتواصل مع كافة الأعضاء الذين تعذّر عليهم المشاركة في هذا الاجتماع لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية لاختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية بحيث يتم الانتقال للخطوة التالية في تنفيذ خارطة الطريق.