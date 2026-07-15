خاص: السنغالي دابو يقترب من قيادة المنتخب الليبي.. والأزمة المالية تحسم قرار اتحاد الكرة

أكد مصدر خاص أن المدرب يوسف دابو سيصل إلى العاصمة طرابلس، غدًا الأربعاء، لاستكمال إجراءات توقيعه رسميًا مديرًا فنيًا للمنتخب الليبي الأول، خلفًا للمدرب السنغالي أليو سيسيه الذي أنهى مهمته مع “فرسان المتوسط”.

وبحسب المعلومات، فقد حسم الاتحاد الليبي لكرة القدم قراره بإسناد القيادة الفنية لدابو، الذي كان يشغل منصب المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني السابق، رغم أن عقده مع الاتحاد يمتد حتى عام 2027.

وكشف المصدر أن اختيار دابو لم يكن قرارًا فنيًا فحسب، بل جاء أيضًا نتيجة الظروف المالية التي يمر بها الاتحاد الليبي لكرة القدم، إذ لم تتوفر الميزانية اللازمة للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد رفقة جهازه الفني المتكامل، وهو ما دفع مسؤولي الاتحاد إلى الاعتماد على مدرب يعرف تفاصيل المنتخب ويملك دراية كاملة باللاعبين والمرحلة الحالية.

ويرى الاتحاد أن دابو يمثل الخيار الأكثر واقعية في الوقت الراهن، خاصة مع ضيق الوقت قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية، حيث سيبدأ مهمته مباشرة بقيادة المنتخب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر انطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتنتظر المدرب الجديد تحديات كبيرة، أبرزها إعادة ترتيب صفوف المنتخب، واستعادة الثقة بعد المرحلة الماضية، إلى جانب تحقيق بداية إيجابية في التصفيات القارية، التي تمثل الهدف الأهم للكرة الليبية خلال المرحلة المقبلة.

وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة لإتمام الإجراءات الرسمية، قبل إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم عن التعاقد بشكل نهائي، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة يقودها يوسف دابو على رأس الجهاز الفني لمنتخب “فرسان المتوسط”.