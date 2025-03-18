خاص.. اللجنة الاستشارية تؤكد على عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية

أفاد مصدر خاص لـ”عين ليبيا” بأن أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية في بعثة الأمم المتحدة قد أكدوا على عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذا يعني إلغاء ما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة 6+6.

وأضاف المصدر أن اقتراح أحد الأعضاء بإمكانية عقد الانتخابات في بعض المناطق قد قوبل باستهجان ورفض من قبل جميع الأعضاء.

يأتي ذلك في حين، عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في مقر البعثة الأممية بطرابلس لمتابعة النقاش في القضايا الخلافية العالقة في الأطر الانتخابية الليبية.

وذكرت البعثة الأممية أنه يسرت نقاشاً بين اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث تم التركيز على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية.