خاص: المترشحون للرئاسة سيعودون إلى سابق عملهم

أفاد مصدر خاص لـ”عين ليبيا”، بأن كافة المترشحين لمنصب رئيس الدولة، من الذين يشغلون مناصب عليا، سيعودون إلى سابق عملهم، اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 ديسمبر الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه على رأس هؤلاء المترشحين، عقيلة صالح رئيس مجلس النوّاب، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وخليفة حفتر قائد قوات الكرامة.

وأضاف المصدر أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تعمل على إعداد خطة جديدة لبداية حوار سياسي وطني جديد.

في غضون ذلك، أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بأن المفوضية “ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها”.

وقال السايح في تصريح لوكالة “الأناضول”، اليوم الأحد: “فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن “مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية”.

وتابع السايح: “ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل”.