خاص.. النصر يفاوض بطل الدوري لقيادة الإدارة الفنية للفريق

بدأ نادي النصر الليبي مفاوضاته مع المدير الفني أسامة الحمادي بطل الدوري الليبي للموسم الماضي مع فريق النصر، وذلك بسبب سوء النتائج وتذبذب أداء الفريق مع الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي.

وتولى الحمادي تدريب النصر الموسم الماضي وتوج على إثرها ببطولة الدوري المحلي، ثم غادر الفريق وعاد للنادي الاتحاد وبسبب سوء النتائج فك ارتباطه بالنادي بالتراضي.

ويرغب الفريق النصراوي في تكرار سيناريو الموسم الماضي، مع المدرب المحلي والمتحصل على البطولة.

الحمادي البالغ من العمر 49 عاماً، يرغب في اضافة البطولة الرابعة له في الدوري بعد أن تحصل على بطولتين متتاليتين مع نادي الاتحاد، وبطولة أخرى مع فريق النصر.

وتلقى الحمادي عدة عروض فنية لتدريب فرق محلية، ويقترب النصر بشدة من إنهاء التفاوض وبدأ حقبة جديدة على أمل إعادة سيناريو الموسم الماضي والتتويج باللقب.