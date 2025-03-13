خاص.. الهلال الليبي ينجح في تجديد تعاقده مع الصربي «زوران مانولوفيتش»

نجحت إدارة نادي الهلال بقيادة علي الشريف في تجديد تعاقد المدير الفني الصربي رسميًا “زوران مانولوفيتش” إلى غاية 2027، بعد تقديمه لنتائج إيجابية وعروض مميزة رفقة “اللاقانتي”.

وعلمت مصادر خاصة بـ”عين ليبيا”، عن وجود مفاوضات سابقة من قبل إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قبل تجديد عقده مع الفريق الليبي.

ومع تجديد عقده في الوقت الحالي، استفسرت إدارة النادي المصري عن قيمة الشرط الجزائي البالغة 65 ألف دولار وترغب في محاولة خطف المدير الفني المتميز، وإذ يتواجد حاليا المدير الفني الصربي بالعاصمة المصرية القاهرة رفقة فريق الهلال في معسكر استعدادي للمباريات القادمة.