خاص: انطلاق اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، بحضور «وليامز»

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي بانطلاق اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.«»

احويلي وفي تصريح لـ”عين ليبيا” ذكر انّ اجتماعات لجنتي النواب والدولة؛ تهدف إعداد القاعدة الدستورية، مشيرا أنّ اجتماعات القاهرة بحضور المستشارة الأممية سيتفاني وليامز، وطاقم البعثة الأممية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أنّه خلال اجتماع اليوم سيتم مناقشة النظام الداخلي لعمل اللجنة المشتركة، وإجراء مشاورات تمهيدية واستماع لكلمات بعض الأعضاء.

من جانبه أكّد عضو مجلس النواب الهادي الصغير في تصريح صحفي انطلاق الجسلة الأولى من المحادثات مع لجنة مجلس الدولة في الجولة الثانية بالقاهرة برعاية الأمم المتحدة.