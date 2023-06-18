خاص.. بحضور رئيس البرلمان المصري.. مجلس النواب يعقد جلسة في بنغازي

يعتزم رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي زيارة مجلس النواب بمقره في بنغازي غدا الإثنين وذلك قبل ساعات من إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن حول ليبيا.

وفي تصريح لـ«عين ليبيا» ذكر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أنّ زيارة رئيس البرلمان المصري إلى مقر مجلس النواب في بنغازي تأتي في شكل بروتكولي لدعم مجلس النواب

واضاف العرفي أنّه ستعقد جلسة الاثنين بحضور رئيس البرلمان المصري للتطرق حول آفاق التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات بين المجلسين.

وتابع العرفي أنّ هذه الزيارة تأتي بحكم أن البلدين لديهما حدود مشتركة، مشيرا إلى اعتبار أنّ ليبيا تشكل عمقا أمنيا وإستراتيجيا للجارة مصر.