خاص: بدء المرحلة الثالثة لتوزيع مياه الشرب على مناطق الزويتينة وسلطان و شهوان

أفاد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم بانطلاق المرحلة الثالثة لتوزيع صهاريج المياه على ضواحي مدينة أجدابيا.

وقال كريم لـ«عين ليبيا» إنّ توزيع الصهاريج مياه الشرب سيكون على المساجد والمستشفيات والمستوصفات والمواطنين بمناطق الزويتينة وسلطان و شهوان وهي من ضمن المناطق.

وأوضح كريم أنّ المناطق المذكورة تعتبر داخل الحدود الإدارية لمكتب خدمات إجدابيا، وأنه سوف يستمر العمل علي توزيع صهاريج المياه علي المواطنين والجهات العامة فيها.

وتابع مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم أنّه سيتم توزيع المياه إلى حين استكمال اعمال الصيانة بخط النهر الناقل لمدينة بنغازي و إجدابيا.