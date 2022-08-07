خاص: بسبب التكييف.. إيقاف العمليات والجراحة في المستشفى الجامعي طرابلس

أفاد مدير المستشفى الجامعي طرابلس «مركز طرابلس الطبي سابقا» عبد العاطي الرطيب بإيقاف العمل في غرف العمليات في المستشفى بسبب توقف عمل غرف التكييف المركزي.

وأوضح الرطيب لشبكة «عين ليبيا» أنّ توقف التكييف بسبب قدم الأجهزة وتوقف أعمال الصيانة لها، إلى جانب إيقاف التعاقد مع الشركة الأيطالية كونها المشغل للمستشفى من قبل الجهات السيادية بسبب مخالفات في أعمالها.

وكشف الرطيب أنّ وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، خولت المستشفى بإجراء عطاء عام لتكليف شركة بإعادة تأهيل التكييف المركزي وتشغيله.