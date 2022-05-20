خاص: بعد توقف سنوات.. الخطوط الليبية تستكمل صيانة طائرة الإيرباص A320

قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية صابر التير، إنّ الشركة استكملت صيانة طائرة الإيرباص A320 ، وشهادة التشغيل ليتسنى لها العودة للعمل ضمن أسطول طائرات الشركة.

واوضح التير في تصريح لـ”عين ليبيا”، أنّه اختبار الطائرة التي شارك في صيانتها قائدا الطائرة موسي الباروني وفتحي الشطي وبحضور ممثلين عن الشركة التونسية للصيانة وشركة إيرباص، بعد 7 سنوات من توقفها عن التحليق.

وعبرت الشركة عن شكرها لوزارة الموصلات ووزارة المالية على تقديم المساعدات التي من شأنها عودة الحياة إلى الناقل الوطني، وتقديم جميع الخدمات للمسافرين في كامل ربوع الوطن غربا وشرقا وجنوبا.