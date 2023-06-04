خاص.. بلبلة واتهامات في الخارجية والسبب «مجموعة متنفذين»

نظم مجموعة من موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اعتصاماً أمام مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، للمطالبة بحق الأسبقية في الإيفاد.

وبحسب ما أفاد أحد الموظفين لـ”عين ليبيا”، فإن الذين نظموا الاعتصام هم من لديهم حكم محكمة نهائي في احتساب اسبقيتهم بالعمل في الخارج ابتداء من تاريخ تعينهم.

ولفت المصدر إلى أن من وصفها بمجموعة من المتحكمين في الوزارة يقومون بترضية المسؤولين في الدولة وأصحاب النفوذ بإصدار قرارات العمل بالخارج لأشخاص غير موظفين بوزارة الخارجية على حساب موظفي الخارجية.

يُذكر أن مجموعة من موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نظموا عدة اعتصامات، في أوقات سابقة، أمام مكتب الوزيرة نجلاء المنقوش، للمطالبة بحق الأسبقية في الإيفاد.

ويُطالب الموظفون بتنفيذ الأحكام القضائية في إعطاء الحقوق الوظيفية لموظفي وزارة التعاون سابقاً إسوةً بالموظفين الذين تم دمجهم واحتساب أسبقيتهم في الإيفاد.