خاص.. تعليق اعتصام نقابة المراقبين الجويين

أفاد رئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين في ليبيا فتحي البوسيفي، بتعليق الاعتصام الذي كانت النقابة تعتزم تنفيذه غدا إلى حين إشعار آخر.

وقال البوسيفي في تصريح لـ”عين ليبيا”، إن تعليق الاعتصام جاء بناء على ما تم تنفيذه من إجراءات من قبل وزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني إزاء مطالب المراقبين الجويين.

وأوضح رئيس النقابة أن هذا الإشعار ينتهي نهائيا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص تسوية مطالب وحقوق المراقبين الجويين بالكامل.

وفي وقت سابق، طالب الاتحاد العام لعمال ليبيا الجهات المسؤولة بالنظر في مطالب النقابة العامة للمراقبين الجويين وتحقيقها باعتبارها من حقوقهم الشرعية.

وأكد الاتحاد في رسالة موجهة إلى مجلس الوزراء ووزيري المالية والمواصلات سعيهم إلى عدم دخول المراقبين في إضراب عام وشامل من خلال الرد على مطالبهم والتجاوب معهم.

وفي ذات السياق، أكّد اتحاد العمال تضامنه مع النقابة الجوية، داعيا إلى الالتفات إلى مطالبهم حفاظا على سير حركة الملاحة الجوية وسلامتها.

وتتلخص مطالب النقابة في إدراج كل المراقبين الجويّين ومساعديهم بالجدول الموحد للمرتبات إلى جانب صرف وتضمين علاوة الرخصة والأهلية المستحقة لهم وسداد الاستحقاقات المالية منذ 5 سنوات، وتوفير الإعاشة والإقامة اللائقة للمراقبين الجويين ومساعديهم العاملين بالدوام التناوبي.