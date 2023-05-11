خاص.. توقيع اتفاقية بين نقابة الأطباء في ليبيا وعمادة الأطباء التونسيين

قال رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد الغوج إنّه جرى توقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين ليبيا و تونس في مجال تنقل الأطباء التونسيين وممارستهم لمهنة الطب على الأراضي الليبية.

الغوج وفي تصريح لـ«عين ليبيا» ذكر أنّ الاتفاقية نصت على العمل من أجل إيجاد إطار لتيسير عمل الأطباء الليبيين في الجمهورية التونسية، بدعم من عمادة الأطباء بتونس.

وتابع الغوج أنّ عمل الأطباء التونسيين داخل الأراضي الليبية سيتم بعد الحصول على إذن مزاولة من النقابة العامة للأطباء بالتنسيق مع عمادة أطباء تونس.

وأشار الغوج إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مكتب الصحة بالسفارة الليبية بتونس وعمادة الأطباء التونسيين ، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين.