خاص: تونس تمنع سيارات الإسعاف دخول أراضيها

أفاد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري لـ” عين ليبيا” بمنع وزارة الصحة التونسية من دخول سيارات الإسعاف إلى تونس.

المنصوري أوضح في تصريحه أن وزارة الصحة فرضت على المصحات التونسية أن يدخل المريض من الحدود عبر سيارة إسعاف تونسية.

وتابع المنصوري أن الصحة التونسية اشترطت أن تتحصل سيارة الإسعاف التونسية موافقة من وزارة الصحة التونسية، قبل دخول المريض إلى تونس.

وأضاف المنصوري أن القرار التونسي يزيد من سوء الوضع على الحدود فالمريض ينتظر لساعات طويلة سيارة الإسعاف التونسية.

وأشار المنصوري أنهم سيعقدون اجتماعاً كبيراً الأسبوع القادم مع الجانب التونسي لمناقشة القرارات المفاجئة.