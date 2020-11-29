خاص: تونس تمنع «هيثم التاجوري» من دخول أراضيها

أفاد مصدر من داخل السفارة الليبية بتونس، بأن السلطات التونسية منعت آمر كتيبة ثوار طرابلس الأسبق هيثم التاجوري، من دخول أراضيها.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ”عين ليبيا”، أنه قبل يومين هبطت طائرة الخطوط الجوية الإماراتية في مطار تونس قرطاج، وأثناء عملية هبوط الركاب من الطائرة دخلت مجموعة من الأمن التونسي للطائرة وطلبت من هيثم التاجوري عدم الخروج والهبوط من الطائرة وعودته إلى الإمارات على نفس الطائرة.

وأشار المصدر إلى تدخل تاج الدين الرزاقي مستشار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للأمن القومي، مباشرة بعد الواقعة، حيث تواصل مع الخارجية التونسية للسماح للتاجوري بالدخول للأراضي التونسية بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي.

من جانبها ردت الخارجية التونسية بالرفض، موضحةً أنه من غير الممكن السماح للتاجوري الهبوط من الطائرة بناءً على طلب من إحدى الدول الكبرى الصديقة للدولة التونسية والتي أشارت على قرب فرض عقوبات على التاجوري وبعض أمراء الحرب السابقين، بحسب الوزارة.

ولفت المصدر إلى أن التاجوري عاد بالفعل إلى الإمارات على نفس الطائرة ولم ينزل منها حتى لدقائق.