خاص: جلسة الميزانية القادمة قد تُعقد في العاصمة طرابلس

أفاد مصدر من مجلس النواب الذي حضر الجلسة المغلقة اليوم الثلاثاء، بأن جلسة مجلس النواب القادمة لمناقشة مشروع الميزانية قد تُعقد في العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ”عين ليبيا”، أن بعض النواب، حاولوا أثناء مناقشة قانون الميزانية في الجلسة المغلقة، إثارة موضوع زيارة وزير الدفاع التركي والتدخل التركي من جديد، فقام عقيلة صالح وفي محاولة منه لحسم الجدل، قاطع النواب وطالبهم بإنهاء هذا الموضوع، وأشار إلى أن البلاد بها مرتزقة وقوات أجنبية، وطالب بالتقيد بمناقشة بنود الجلسة.

ولفت المصدر إلى أن عقيلة كان يريد طرح الميزانية للتصويت، ولكن بعض النواب لازالوا مصرين على ربط المناصب السيادية بالميزانية، كما طرح بعض النواب موضوع إعادة النظر في استقالة بعض النواب واحتمال رجوعهم للمجلس.

وعلى إثر ذلك، دار الحديث عن احتمال نقل الجلسة إلى طرابلس كما دعا لها سابقا النائب الأول فوزي النويري وبعض النواب، وأيضا فكرة استدعاء أعضاء الحكومة قبل إقرار الميزانية.

كما تم الاتفاق على إعادة تبويب الميزانية من خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب مع وزيري التخطيط والمالية قبل طرحها للتصويت في الجلسة القادمة.

ونوه المصدر إلى أن عقيلة صالح ختم الجلسة بالتأكيد على أن الميزانية لكي تعتمد لابد من إقرار الزيادات في مرتبات التعليم والداخلية.

هذا وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن المجلس قرر استدعاء الحكومة في جلسة 29 من الشهر الجاري مع تأكيد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية في مدينة طبرق شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، بجلسة مغلقة غير منقولة على الهواء، لمناقشة بند الميزانية العامة للعام 2021م.

وترأس الجلسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني احميد حومة.

وقام مجلس النوّاب الليبي، أمس الاثنين، بتأجيل جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أن شهد افتتاح الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة، خلافات حادة ومشادات كلامية بين بعض أعضاء المجلس.

#شاهد

تعليق جلسة مجلس النواب بطبرق جراء خلاف حاد وعراك بين الأعضاء#ليبيا pic.twitter.com/pB9SMmlHDP — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) June 14, 2021

شاهد | بعد دقيقتين من افتتاحها .. تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية بسبب مشاجرة بين الأعضاء pic.twitter.com/GbWTVp86UL — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) June 14, 2021