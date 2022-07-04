خاص: خطة لحل الأزمة الراهنة.. ومشاورات عاجلة.. الرئاسي يأخذ زمام المبادرة

كشف مصدر لشبكة “عين ليبيا” بتكيلف المجلس الرئاسي لعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية الأساسية، للتوافق على تفاصيل خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.

وبيّن المصدر أنّ المجلس الرئاسي يعتزم إطلاق خطة لحل الانسداد الحاصل في شكل خارطة طريق واضحة المسارات و المعالم، وتكون محددة زمنياً تنهي المرحلة الانتقالية عبر انتخابات رئاسية و برلمانية.

وبحسب المصدر أكّد المجلس في اجتماع عقده على ضرورة تدعيم خارطة الطريق بمسارات تضمن لمشروع الانتخابات النجاح، مع تحقيق التوافق الوطني حول مشروع التغيير بما يبني الثقة بين الأطراف السياسية.

وذكر المصدر أنّ الخطة وضعت إطاراً وطنياً متمثلاً في المبادئ التالية: «الحفاظ على وحدة البلاد و إنهاء الانقسام، والحفاظ على السلام القائم وتجنب الفوضى وإبعاد شبح الحرب و الاقتتال، إلى جانب الحد من التدخل الأجنبي و فرض الحل الليبي».