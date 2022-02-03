خاص: رئاسة النوّاب تُوافق على صرف مرتبات الأعضاء المقاطعين

أفاد مصدر من مجلس النواب الليبي، بأن هيئة رئاسة مجلس النواب وافقت على صرف مرتبات 7 أعضاء من المقاطعين لجلسات المجلس طيلة السنوات الماضية.

وأوضح المصدر لـ”عين ليبيا”، أن مبلغ مرتبات الأعضاء المقاطعين يصل مليون و300 ألف دينار ليبي.

وتساءل المصدر: “ألا يعد هذا نوع من الفساد الذي يزعمون أنهم يحاربونه؟ كيف يقبل هؤلاء النواب استلام المبلغ بدون مقابل عمل؟”.

يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قي في جلسة للمجلس، الأسبوع الماضي، إنه من يغيب من النوّاب عن الجلسات من الآن فصاعدا يُعتبر معرقلاً ومقصراً تجاه ناخبيه وسيتم معاقبته بالخصم من المرتب وصولا إلى إسقاط عضويته، على حد قوله.