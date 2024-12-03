خاص: زيارة السفير الجزائري لنالوت تمت بالتنسيق مع الخارجية

أكد مصدر مطلع بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لـ”عين ليبيا” أن اللغط والجدل حول زيارة سفير جمهورية الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين إلى مدينة نالوت لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر أن الزيارة تمت بناء على دعوة وأن السفير الجزائري التزم بكافة الإجراءات الرسمية المتعارف عليها دبلوماسيا في مثل هذه التحركات الدبلوماسية حيث طلب إذن رسمي من الخارجية الليبية وبعلم من السلطات الأمنية بما في ذلك البوابات الأمنية في الطريق إلى نالوت، كما كان في صحبة السفير مستشارين ومدراء مكاتب تابعين للمجلس الرئاسي الليبي.

وأضاف المصدر بأن السفير لم يتعرض بالمطلق لأي حديث حول الحدود بين الدولتين.

وتابع المصدر: “نحن نتعجب من إثارة مثل هذه الادعاءات! ونتساءل لماذا لا تثار حول تحركات كثير من سفراء الدول الغربية.. تساؤل يطرحه الكثيرين؟ ونتساءل من وراء هذه الأخبار المضللة؟ وما الهدف منها؟”.