خاص.. طقس متقلب على مناطق غرب ليبيا.. المنخفض يبلغ ذروته الثلاثاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حدوث تقلبات جوية وهبوب مع رياح قوية وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة أحيانا هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز محيي الدين رمضان إنّ المنطقة الغربية ستشهد يوم غد الثلاثاء أمطارا غزيرة وسيلانا للأودية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رمضان أوضح في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ الأمطار ستصحبها رياح من نشطة إلى قوية بعض الأحيان وستستمر إلى يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في التراجع يومي الجمعة والسبت.

وتابع رمضان أنّ المركز يوجّه دعوة إلى المزارعين ومربي النحل إلى أخذ الحذر وتغطية محاصيلهم الزراعية، ومحذرا أصحاب أمراض الربو والجهاز التنفسي بضرورة الحفاظ على سلامتهم.