خاص: «عقيلة صالح» سيُطالب خلال مؤتمر برلين2 بضرورة تغيير المناصب السيادية

أفاد مصدر مسؤول بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيُطالب خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، بضرورة تغيير المناصب السيادية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ”عين ليبيا”، أن عقيلة صالح سيُطالب بضرورة تغيير المناصب القيادية بالوظائف السيادية قبل اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2021.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي ستلتقي اليوم الأربعاء، مجددا في العاصمة برلين، في إطار مؤتمر جديد يهدف الى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

وسيبحث المؤتمر، الذي تشارك فيه وللمرة الأولى حكومة الوحدة الوطنية بوفد رفيع المستوى، العملية الانتقالية في ليبيا منذ المؤتمر الأخير والمراحل المقبلة لفرض استقرار دائم للوضع، بحسب ما أفادت به الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن المجلس قرر استدعاء الحكومة في جلسة 29 من الشهر الجاري مع تأكيد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وفي يناير الماضي،اتفق وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة، في ختام محادثاتهم في بوزنيقة المغربية، على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بتولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، ولإقليم طرابلس منصب ديوان المحاسبة والنائب العام والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويتولى إقليم فزان منصبي هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

وأفاد البيان الختامي لاجتماعات الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، بالاتفاق على تشكيل فرق عمل تتولى اتخاذ خطوات بشأن المناصب السيادية.

وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف على “دعم الجهود في ملتقى الحوار السياسي لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا”.

وأكد البيان الختامي للمحادثات الليبية على “مراعاة التوازن الجغرافي في التعيينات إلى جانب الكفاءة”.