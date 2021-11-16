خاص: عقيلة يعتزم إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية اليومين القادمين

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن عقيلة صالح سيقدم خلال اليومين القادمين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.

المريمي ذكر لـ«عين ليبيا» أنّ صالح سيقدم أوراق ترشحه لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنّه عقد اجتماعات مع المكونات الاجتماعية والسياسية بالمنطقة الشرقية، وبحث معهم مسألة ترشحه للانتخابات.

وبيّن المريمي أنّ عقيلة صالح سيترشح للانتخابات استجابة لطلب المكونات الاجتماعية والسياسية في المنطقة الممتدة من الأبرق وحتى امساعد والجغبوب.