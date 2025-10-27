خاص.. علي ماهر يقترب من تدريب الاتحاد الليبي.. تفاهمات في القاهرة وبوصلة نحو باب بن غشير

تتجه أنظار جماهير نادي الاتحاد الليبي نحو العاصمة المصرية القاهرة، حيث تدور خلف الكواليس مفاوضات جادة بين المدرب المصري علي ماهر والمدير الرياضي للاتحاد إسماعيل يوسف من أجل تولي قيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر خاصة مطلعة لـ”عين ليبيا”، فإن جلسة مطوّلة جمعت الطرفين في القاهرة بعد وصول فريق الاتحاد لمصر من أجل خوض لقاء الإياب أمام المصري البورسعيدي وبعد تعادل مخيب للآمال في ليبيا أتبعه خروج من البطولة الأفريقية ، وشهدت المفاوضات توافقاً كبيراً حول مشروع النادي وأهدافه في المنافسات المحلية والقارية، الأمر الذي جعل المدرب المصري يقترب بقوة من التوقيع على عقد تدريبي يقوده إلى ملعب باب بن غشير.

علي ماهر الذي قاد فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق نتائج مميزة في الدوري المصري، يستعد لطي صفحة التجربة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تشير المعطيات إلى استعداده لمغادرة ناديه الحالي باتجاه طرابلس لخوض تحدٍ جديد مع أحد أكبر الأندية الليبية.

ويأتي اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع علي ماهر ضمن خطة فنية تسعى الإدارة من خلالها إلى إعادة الفريق لقوة المنافسة على كل الألقاب، خصوصاً مع مشاركته في البطولات الدولية التي تتطلب خبرة مدرب قادر على التعامل مع الضغوط الكبيرة وتوظيف الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل.

الجماهير الحمراء تنتظر الإعلان الرسمي وسط حالة من التفاؤل بأن يقود هذا الاتفاق إلى بداية مرحلة جديدة تُعيد الاتحاد إلى الواجهة محلياً وقارياً، في وقت تعمل فيه الإدارة على دعم الصفوف بعدة صفقات قوية خلال سوق الانتقالات.

ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن الصفقة حال الانتهاء من كافة التفاصيل الإدارية والمالية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.